Центробанк признал рост инфляционных ожиданий

«Ъ»: инфляционные ожидания россиян все сильнее расходятся с планом Центробанка

В июне инфляционные ожидания россиян продолжили повышаться на фоне ускорения роста потребительских цен в мае. В результате ситуация с ценовой динамикой все сильнее расходится с планом Центробанка на конец года, пишет «Коммерсантъ».

Согласно последнему отчету ЦБ, опубликованному накануне, инфляционные ожидания прибавили 0,2 процентного пункта, дойдя до 11,9 процента, это максимум с февраля. Наблюдаемая годовая инфляция увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 14,4 процента.

Оценка роста цен населением остается одним из главных факторов для регулятора при принятии решения по ключевой ставке. Чем выше ожидания, тем сильнее стремление потратить деньги сейчас, что само по себе толкает вверх инфляцию.

Аналитики Райффайзенбанка указывают, что к июню Центробанк уже мог ожидать формирования тренда на снижение инфляции, но происходящее не укладывается в прогноз, сделанный в конце апреля. По их мнению, текущая динамика делает невозможным рост цен по итогам года ниже 5,5 процента и едва ли регулятор сможет повлиять на такой исход.

Экономист Дмитрий Полевой согласен с мнением, что при сохранении инфляционного импульса в районе 6-7 процентов ЦБ может поднять ставку до 18 процентов, а сохранит ее в том случае, если инфляция снизится до 5 процентов. На последнем заседании совета директоров Банк России сохранил прогноз по инфляции в районе 4,3-4,8 процента.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам мая инфляция ускорилась до 0,74 процента, что в полтора раза выше, чем в апреле. В марте оценка инфляции составляла 0,39 процента, в феврале — 0,68 процента, в январе — 0,86 процента. В годовом выражении рост цен достиг 8,3 процента.

