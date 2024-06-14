Росстат оценил инфляцию в мае

Росстат сообщил об инфляции в мае на уровне 0,74 процента

По итогам мая инфляция в России ускорилась до 0,74 процента, что в полтора раза выше, чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте оценка инфляции составляла 0,39 процента, в феврале — 0,68 процента, а в январе — 0,86 процента. Таким образом, в годовом выражении рост цен достиг 8,3 процента. Майский результат значительно превысил ожидания аналитиков, а также динамику недельной инфляции. В обоих случаях ожидалось, что месячный результат останется на уровне апрельского.

Продовольственные товары выросли в цене на 0,41 процента, хотя стоимость плодоовощной продукции упала на 0,83 процента. В годовом выражении наблюдается рост на 9,11 процента и 14,03 процента соответственно.

Сильнее всего в мае упали цены на огурцы и помидоры — 29,2 процента и 18,5 процента, но выросли на свеклу и морковь — на 21,8 процента и 21,1 процента. Куриные яйца подешевели на 5 процентов.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов не исключил, что на фоне продолжающегося ускорения инфляции и инфляционных ожиданий, а также высоких темпов кредитования регулятор может пойти на повышение ключевой ставки до 18 процентов. По его словам, в текущих условиях рост цен может превысить верхнюю границу прогнозного диапазона, которая равняется 4,8 процента, а также помешать достижению целевого уровня, равного 4 процентам.