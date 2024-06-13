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13:38, 13 июня 2024Экономика

В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

Тремасов: ставку в России могут поднять до 18 процентов ради удержания инфляции

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Рост цен в России может превысить прогноз Банка России в 4,8 процента годовых. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, которого цитирует РИА Новости. В регуляторе собираются уточнить прогноз по итогам заседания, которое состоится в июле.

Тогда же, по словам Тремасова, регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки до 17-18 процентов. К тому моменту в распоряжении ЦБ будет полная статистика и за май, и за июнь. А значит, появится больше данных для обоснованного решения. Глава департамента подчеркнул, что основная цель Центрального банка не дать инфляции подняться выше 4 процентов.

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Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал наиболее вероятным повышение ключевой ставки до 18-20 процентов. Он напомнил, что на нынешнем уровне ставка сохраняется уже почти шесть месяцев, а значит вероятность ее роста увеличивается. Об этом свидетельствуют и заявления представителей ЦБ, намеренного удерживать инфляцию, и сценарий регулятора, который предполагает не замедление, а активизацию потребительского спроса и роста цен.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что Совет директоров регулятора на последнем заседании рассматривал вопрос о повышении ставки до 18 процентов. По ее словам, за последнее время вероятность такого поворота событий увеличилась.

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