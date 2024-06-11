Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов оценили

Аналитик Чернов заявил о вероятности повышения ключевой ставки ЦБ до 18-20 %

Наиболее вероятным шагом ожидающегося в июле подъема ключевой ставки ЦБ РФ сейчас является диапазон от 200 до 400 базисных пунктов (то есть до 18-20 процентов годовых), заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с оценкой которого ознакомилась «Лента.ру». По словам специалиста, ориентир может быть скорректирован в зависимости от данных по инфляции и инфляционным ожиданиям в стране.

Эксперт отметил, что на текущем уровне ставка ЦБ РФ удерживается уже в течение полугода, поэтому вероятность ее повышения растет с учетом заявлений представителей регулятора, а также того, что его базовый сценарий предполагает не замедление, а активизацию потребительского спроса и роста цен.

«На инфляционные процессы в России существенное стимулирующее влияние окажет повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в диапазоне от 4 до 15 процентов в зависимости от региона», — полагает Чернов, указавший, что этот фактор тоже будет учитываться ЦБ при принятии решения по ставке на заседании 26 июля.

О том, что ставку могут поднять более чем на 100 базисных пунктов, рассказал накануне зампред Центробанка Кирилл Тремасов. Также он отметил, что вопрос о том, пройден ли пик перегрева отечественной экономики, был одним из важнейших при обсуждении решения по ключевой ставке в конце прошлой недели.

Комментируя решение ЦБ сохранить показатель на уровне 16 процентов, глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, растет. Поднимать вопрос о снижении ключевой ставки пока рано, сейчас есть пространство для ее повышения, подчеркнула она.