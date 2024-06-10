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16:08, 10 июня 2024Экономика

В Центробанке допустили резкое повышение ключевой ставки

Зампред ЦБ Тремасов: при необходимости ставку поднимут более чем на 100 пунктов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В случае необходимости ключевую ставку в России могут резко поднять более чем на 100 базисных пунктов. Такое развитие событий допустил зампред Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов, его цитирует «Коммерсантъ».

На заседании совета директоров в пятницу, 7 июня, регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов вопреки сигналам рынка и ожиданиям представителей сектора. Представители Банка России признали, что рост спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, и для возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента потребуется «существенно более продолжительный период» поддержания высокой ставки.

Одним из аргументов за ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) называют дефицит кадров, главное ограничение для роста производства.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, растет — на этот шаг совет директоров может пойти уже в июле 2024 года. Поднимать вопрос о снижении ключевой ставки пока рано, сейчас есть пространство для ее повышения, подчеркнула она. По словам Набиуллиной, в регуляторе обсуждают варианты с ее повышением вплоть до 18 процентов.

Повышение ключевой ставки давно прогнозируют многие аналитики и представители банковского сектора. На рост показателя намекал и сам регулятор — в мае опрошенные им экономисты подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу о ключевой ставке состоится 26 июля.

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      Вячеслав Агапов
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