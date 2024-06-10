В ЦБ заявили о пике перегрева экономики России

В Банке России заявили, что «пик перегрева экономики где-то рядом»

Перегрев российской экономики находится сейчас на пике, а траектория предстоящего замедления бизнес-цикла является вопросом внимательного изучения регулятора, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Его мнение приводит «Интерфакс».

«Думаю, что пик перегрева экономики — верхняя точка бизнес-цикла — где-то здесь, мы где-то рядом находимся», — приводит агентство слова представителя ЦБ, отметившего, что вопрос того, пройден пик или нет, был одним из важнейших при обсуждении решения по ключевой ставке в конце прошлой недели.

«Судя по инфляции, мы его прошли. Последние месяцы цены росли в среднем 6-7 процентов в пересчете на год. Инфляция замедлилась, но она пока не возвращается к цели», — прокомментировал Тремасов.

В мае «Ведомости» со ссылкой на близкий к Банку России источник писали, что пик перегрева российской экономики был пройден во второй половине 2023 года, а наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики. Однако на фоне решения регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов с возможностью дальнейшего повышения глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 7 июня, что в первом квартале 2024 года перегрев экономики РФ как минимум не уменьшился.