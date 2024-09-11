Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 11 сентября 2024Экономика

В правительстве России высказались об устранении колебания цен

Вице-премьер РФ призвал Минсельхоз работать над устранением колебаний цен

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Минсельхоз России должен занимать активную позицию по выработке мер по борьбе с ценовыми колебаниями на продовольствие. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев, которого цитирует ТАСС.

По словам вице-премьера, ранее возглавлявшего ведомство, на фоне полноценного обеспечения рынка страны необходимой продукцией, Минсельхозу следует следить за вопросами, связанными с сохранением стабильности цен. «Я подчеркну: вы отвечаете не только за производство, но и за доступность продуктовой линейки на прилавках», — сказал в связи с этим Патрушев.

Ранее он также поручил регионам, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать ценовую ситуацию на рынке продовольствия. Проверят в том числе товаропроводящие цепочки по тем продуктам, розничная стоимость которых опережает динамику производственных цен.

В начале сентября Росстат сообщил, что на неделе с 27 августа по 2 сентября цены в стране снизились впервые за полтора года. Значительно подешевели авиаперелеты, стоимость фруктов и овощей также снизилась.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

      Автомобили Ford научились подслушивать водителей

      Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

      Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

      В посольстве Сирии заявили о едином кураторе у Киева и сирийских террористов

      Подозреваемый в расправе над экс-замначальника российского танкового училища арестован

      Германия заверила Трампа в нежелании есть кошек и собак

      Бывшая жена Погребняка прошлась по улице в облегающем платье спустя пять дней после родов

      Ограничения в работе двух российских аэропортов сняли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше