В правительстве России высказались об устранении колебания цен

Вице-премьер РФ призвал Минсельхоз работать над устранением колебаний цен

Минсельхоз России должен занимать активную позицию по выработке мер по борьбе с ценовыми колебаниями на продовольствие. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев, которого цитирует ТАСС.

По словам вице-премьера, ранее возглавлявшего ведомство, на фоне полноценного обеспечения рынка страны необходимой продукцией, Минсельхозу следует следить за вопросами, связанными с сохранением стабильности цен. «Я подчеркну: вы отвечаете не только за производство, но и за доступность продуктовой линейки на прилавках», — сказал в связи с этим Патрушев.

Ранее он также поручил регионам, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать ценовую ситуацию на рынке продовольствия. Проверят в том числе товаропроводящие цепочки по тем продуктам, розничная стоимость которых опережает динамику производственных цен.

В начале сентября Росстат сообщил, что на неделе с 27 августа по 2 сентября цены в стране снизились впервые за полтора года. Значительно подешевели авиаперелеты, стоимость фруктов и овощей также снизилась.