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15:16, 5 сентября 2024Экономика

В России поручили контролировать цены на продукты

Вице-премьер РФ Патрушев поручил контролировать цены на продовольствие

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским регионам, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за ценами на рынке продовольствия. Такое поручение в ходе совещания о ситуации в АПК России сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС.

Он призвал контролировать ценовую ситуацию в том числе по таких категориям товаров, как молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и овощи. Кроме того, Минпромторг и ФАС должны будут проверить товаропроводящие цепочки по тем продуктам, где рост розничной стоимости опережает динамику производственных цен.

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Если ведомства выявят факт необоснованного завышения цен, необходимо будет «принять исчерпывающие меры», сообщили в аппарате вице-премьера. Министерству сельского хозяйства, в свою очередь, в целях насыщения внутреннего рынка была поручена разработка мер таможенно-тарифного регулирования по отдельным видам продовольствия.

Ранее доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо спрогнозировал, что осенью россиянам стоит ожидать снижение цен на сезонные продукты питания, а также на некоторые узкие группы товаров. Однако массового снижения стоимости в более широких категориях, не связанных с сезонностью, ждать не стоит, отметил он. Причина в том, что часть экономики, работающая непосредственно на потребителя, не успевает за ростом доходов населения, объяснил эксперт.

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