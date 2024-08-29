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10:37, 29 августа 2024Экономика

Россиянам предрекли снижение цен на ряд продуктов и услуг

Экономист Клишко допустил снижение цен на сезонные продукты питания

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Осенью россиянам стоит ожидать снижение цен на сезонные продукты питания, а также на некоторые узкие группы товаров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо.

«По моим прогнозам, россиянам стоит ожидать снижения цены на сезонные продукты питания. Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — добавил Клишо.

Но массового падения цен в более широких категориях, не связанных с сезонностью, ждать, как считает эксперт, не стоит. Причина, как он объяснил, в том, что часть экономики, работающая непосредственно на потребителя, не успевает за ростом доходов населения. При этом рост доходов, по его словам, не сопровождается таким же существенным ростом производства товаров народного потребления и различных работ и услуг, необходимых гражданам.

«Денег становится больше, ВРП растет, заработные платы, доходы людей растут, увеличиваются социальные выплаты. В ситуации, когда предложение меньше, чем спрос, рынок сразу реагирует повышением цен. Это естественный процесс, рыночная экономика», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что, по итогам июля цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на четверть (25 процентов) на сжиженные пропан и бутан — на 29,6 процента.

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      Наталия Белова
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