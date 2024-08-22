Цены производителей на бензин в России выросли на четверть за месяц

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25 процентов

По итогам июля цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на четверть (25 процентов) на сжиженные пропан и бутан — на 29,6 процента. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Для бензина рост стал рекордным с начала года. В января он составлял 0,2 процента, в феврале — 12,2 процента, в марте — 16,1 процента, в апреле — 2,5 процента, а в июне — 0,7 процента. В мае наблюдалось снижение цен производителей на 7,9 процента.

При этом с начала года (по состоянию на 19 августа) потребительские цены на бензин выросли на 6,2 процента, что немногим выше уровня официальной инфляции.

В августе правительство продлило запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 декабря 2024 года. Решение принято с целью не допустить возникновения локальных дефицитов топлива и повышения розничных цен на него.

В последнее время стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже находится вблизи от максимумов с начала года, возобновление запрета на экспорт с 1 августа не повлияло на ситуацию. Однако в Минэнерго заверяют, что рост стоимости топлива на АЗС к концу года окажется сравним с общей инфляцией.