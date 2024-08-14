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20:57, 14 августа 2024Экономика

В Минэнерго спрогнозировали рост цен на топливо до конца года

Минэнерго: рост цен на топливо по итогам года будет на близком к инфляции уровне

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Минэнерго РФ спрогнозировали, что рост цен на топливо в России по итогам года будет сопоставим с темпами роста потребительских цен. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет РИА Новости.

«Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции», — сообщили в министерстве. В Минэнерго подчеркнули, что российский рынок в достаточной степени обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,3 миллиона.

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