В Минэнерго спрогнозировали рост цен на топливо до конца года

Минэнерго: рост цен на топливо по итогам года будет на близком к инфляции уровне

В Минэнерго РФ спрогнозировали, что рост цен на топливо в России по итогам года будет сопоставим с темпами роста потребительских цен. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет РИА Новости.

«Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции», — сообщили в министерстве. В Минэнерго подчеркнули, что российский рынок в достаточной степени обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,3 миллиона.

Правительство России 14 августа продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Этот шаг власти обосновали необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах.