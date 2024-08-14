Запрет на вывоз бензина из России продлили до конца года

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Российское правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Причиной такого решения названа необходимость поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как и в случае предыдущих запретов, ограничения не распространяются на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, на вывозимое в личных целях топливо, а также на поставки гуманитарной помощи.

Первый запрет на экспорт бензина был введен в октябре прошлого года. Поводом для него стали рекордно высокие биржевые цены, а также сложившийся в ряде регионов локальный дефицит. В 2024 году запрет отменили, но с 1 марта его пришлось вернуть. С 20 мая по 30 июня действовала временная приостановка ограничений.

Ранее запрет продлили до конца октября. Это произошло на фоне приближения биржевой стоимости топлива Аи-95 к рекордной отметке прошлого года. По состоянию на 14 августа тонна этого сорта торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по цене 73,4 тысячи рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила дочерней компании «Лукойла» штрафом за завышение цен на АЗС.