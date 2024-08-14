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12:36, 14 августа 2024Экономика

Запрет на вывоз бензина из России продлили до конца года

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российское правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт бензина, ранее распространявшийся только на август, сентябрь и октябрь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Причиной такого решения названа необходимость поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как и в случае предыдущих запретов, ограничения не распространяются на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, на вывозимое в личных целях топливо, а также на поставки гуманитарной помощи.

Первый запрет на экспорт бензина был введен в октябре прошлого года. Поводом для него стали рекордно высокие биржевые цены, а также сложившийся в ряде регионов локальный дефицит. В 2024 году запрет отменили, но с 1 марта его пришлось вернуть. С 20 мая по 30 июня действовала временная приостановка ограничений.

Ранее запрет продлили до конца октября. Это произошло на фоне приближения биржевой стоимости топлива Аи-95 к рекордной отметке прошлого года. По состоянию на 14 августа тонна этого сорта торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по цене 73,4 тысячи рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила дочерней компании «Лукойла» штрафом за завышение цен на АЗС.

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