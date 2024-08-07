ФАС выдала предписание «Лукойл-Уралнефтепродукт» из-за завышения цен на дизель

«Дочке» «Лукойла» пригрозили штрафом за завышение цен на АЗС. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в публикации на официальном сайте.

Удмуртское УФАС выявило в действиях «Лукойл-Уралнефтепродукт» нарушения. По мнению регионального ведомства, компания злоупотребила доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива. При этом организация завышала розничные цены на дизель в период снижения закупочных цен, а также не снижала их при переходе с зимнего дизеля на летний.

По данным ФАС, такие действия нанесли ущерб интересам «неопределенного круга потребителей». Антимонопольная служба признала завышение цен необоснованным и выдала предписание «Лукойл-Уралнефтепродукту», уточнив, что компании грозит административный штраф.

По итогам исследования РИА Новости, российскими регионами с самым доступным бензином оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В этих субъектах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более 2000 литров АИ-92 в месяц. Для сравнения: средний по России показатель составил 1334 литра.