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18:50, 5 августа 2024Экономика

Российским нефтяникам поручили увеличить поставки бензина АИ-95

Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки бензина АИ-95 на биржу

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил российским нефтяникам увеличить поставки бензина АИ-95 на биржу. Об этом он заявил в ходе совещания по нефтепродуктам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, знакомого с текстом итогового протокола встречи, Новак призвал компании обратить особое внимание на важность достаточного объема поставок этого вида топлива. Производителям рекомендовано нарастить выпуск бензина, чтобы обеспечить необходимые объемы на бирже.

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Вице-премьер также поручил Минэнерго подготовить среднесрочный баланс спроса и предложения нефтепродуктов в разрезе видов топлива, нефтяных компаний и регионов. Кроме того, ведомствам необходимо оценить текущие объемы серого экспорта бензина из страны и продолжить работу по его предотвращению, в том числе через страны ЕАЭС.

Российскими регионами с самым доступным бензином, по итогам исследования РИА Новости, оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В этих субъектах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более двух тысяч литров Аи-92 в месяц. Для сравнения: средний по России показатель составил 1334 литра.

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