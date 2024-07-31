В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

Минэнерго: запрет экспорта бензина в России продлили до октября 2024 года

В России запрет на экспорт бензина продлили на осень. По словам первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, это было принципиальное решение, продиктованное желанием правительства подстраховаться. Таким образом, в августе запрет отменять не будут — ограничения будут действовать и в сентябре, и в октябре.

Что касается запрета на экспорт дизельного топлива, то таких планов у властей пока не имеется. По словам вице-премьера Александра Новака, у правительства нет причин делать такие шаги: производство большое, а ситуация вполне стабильная.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Впрочем, есть сведения, что власти все-таки могут распространить запрет и на вывоз солярки, если ценовая ситуация обострится. С начала года биржевая стоимость этого вида горючего увеличилась на 21 процент, до 62 тысяч рублей за тонну. Это на семь тысяч рублей больше, чем в июле 2023 года. Новак подчеркнул, что принимая решение о запрете на экспорт бензина в осенние месяцы, власти в будут исходить из наполненности внутреннего рынка.

В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

В июле в России уже был отмечен скачок оптовых цен на бензин. Однако как заверил Сорокин, меры, принятые властями, позволили подавить этот всплеск. Сейчас ситуацию оценивают как стабильную. В Минэнерго ждут, когда закончится ремонт на двух нефтеперерабатывающих заводах, которые делают упор на производство бензина марки Аи-95.

Как полагают эксперты, сложившаяся модель управления рынком топлива, лишает многие компании возможности строить долгосрочные планы. Дело в том, что у них нет понимания, как долго будет разрешен экспорт бензина, если запрет отменят. Если вывоз топлива за границу резко разрешат, хранилища топлива могут переполниться из-за резкого роста производства.

Кроме того, есть сомнения в том, что ограничения на продажу бензина за границу решит проблему нехватки горючего на внутреннем рынке. Управляющий партнер и член правления «Пролеум» Максим Дьяченко заметил, что в стране ощущается явная нехватка Аи-95, выпуск которого непросто нарастить в сжатые сроки. И запрет экспорта тут не сильно поможет.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В правительстве проблему нехватку бензина пытаются решить, в числе прочего, призывая российских нефтяников нарастить производство. Кроме того, власти намерены бороться с «серым экспортом», в том числе через государства Евразийского экономического союза.

Надежды на рост производства из-за запрета экспорта не оправдались

Как известно, российские власти запретили экспорт бензина еще 1 марта 2024 года. Необходимость таки шагов обосновали стремлением сохранить стабильную ситуацию на рынке пока идут весенние полевые работы, продолжается сезон отпуск и осуществляется ремонт НПЗ. Ограничения не затрагивали поставок предусмотренных международными межправительственными соглашениям. Это касалось, например, экспорта в страны ЕАЭС.

Однако в мае, запрет, который должен был действовать до 31 августа, приостановили, объяснив такое решение насыщением рынка топливом и завершением внеплановых ремонтов на НПЗ.

Тем временем ситуация с ценами была не вполне стабильной. Уже в первой половине марта цены на бензин серьезно выросли. Марка Аи-95 подорожала до 60 589 рублей за тонну. Это оказалось это максимумом с конца сентября 2023 года. Вверх пошли также и стоимость Аи-92, и дизельного топлива.

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON / Globallookpress.com

После, 15 и 21 марта цены продолжили расти. В середине апреля Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел на 4,6 процента, а Аи-95 на 8,48 процента. Однако в мае, после приостановки запрета на экспорт, бензин снова подорожал: АИ-92 на 1,86 процента, до 49 195 рублей за тонну, а АИ-95 на 0,4 процента, до 56 768 рублей за тонну.

Новые максимумы цен были достигнуты в начале июля, когда бензина марки Аи-92 подорожал на 1,62 процента, до 55 710 рублей за тонну. Тогда же Аи-95 подошел вплотную к мартовским уровням. К 17 июля цены достигли показателей сентября 2023 года.

Кроме того, по итогам первого полугодия производство нефтепродуктов в России снизилось на 3,3 процента. В июне падение составило 4,4 процента в годовом выражении и 5,6 процента в месячном. Выпуск дизельного топлива тоже показал снижение.

Тем не менее, 25 июля Новак заверил, что запрета экспорта бензина и работы с нефтяными компаниями (НК) по увеличению выпуска окажется достаточно для того, чтобы стабилизировать российский топливный рынок.