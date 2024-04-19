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15:12, 19 апреля 2024Экономика

Цены на бензин в России снизились

Биржевые цены на бензин Аи-95 в России снизились на 8,48 % за неделю

Фото: engin akyurt / Unsplash

В период с 12 по 19 апреля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 4,6 процента, а премиальный Аи-95 за это время подешевел на 8,48 процента. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные площадки.

В то же время по итогам торгового дня 19 апреля цены на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России увеличились на 1,54 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 48 658 рублей за тонну. В свою очередь, стоимость Аи-95 выросла на 0,03 процента, до 54 500 рублей.

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Несмотря на это, в сравнении с данными торгов 12 апреля котировки двух марок, напротив, снизились. Кроме того, за этот период времени подешевело и дизельное топливо — биржевые цены за тонну летнего вида снизились на 3,36 процента, до 61 616 рублей. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая действие запрета на экспорт бензина из России с 1 марта по 31 августа, а также увеличение минимального норматива по биржевым продажам дизеля до 16 процентов от общего объема производства (для бензина планка составляет 15 процентов).

Ранее РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака сообщило о разработке правительством новых мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на фоне высокого сезонного спроса. В качестве одного из вариантов обсуждается возможность запрета вертикально интегрированным нефтяным компаниям покупать топливо друг у друга. Кроме того, ряд поручений касается удерживания цен на горючее для аграриев.

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      Анатолий Акулов
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