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17:28, 3 июля 2024Экономика

Биржевая цена бензина в России выросла до максимума с начала года

Стоимость бензина АИ-92 на СПбМТСБ выросла до максимума с начала года

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 3 июля, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 1,62 процента, до 55 710 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такой уровень стал новым максимумом с начала года. Последний раз дороже топливо стоило в октябре прошлого года. Бензин марки АИ-95 поднялся в цене на 1,19 процента, до 66 446 рублей, подойдя вплотную к мартовским уровням.

При этом по сравнению с ценами год назад, когда начали появляться первые проблемы с дефицитом в регионах, бензин АИ-95 уже стоит дороже, а АИ-92 пока еще торгуется ниже.

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В конце июня правительство продлило временную отмену запрета на экспорт бензина, который должен был действовать с 1 марта по 31 августа. Чиновники отметили, что в стране нет опасности возникновения дефицита топлива, потому что внутренний рынок достаточно насыщен.

Такое решение принято на фоне падения нефтегазовых доходов бюджета до минимума с января. Увеличение экспорта бензина позволит поддержать как нефтяные компании, так и доходы бюджета, а также сократить выплаты по демпферному механизму.

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      Платон Щукин
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