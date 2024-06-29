В России продлили разрешение на вывоз бензина

Правительство России продлило до 31 июля приостановку запрета на экспорт бензина

Приостановка временного запрета на экспорт бензина, который был введен на период с 1 марта по 31 августа 2024 года, но перестал исполняться с 20 мая, продлевается до 31 июля. Об этом говорится в постановлении правительства России за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Минэнерго объяснили, что принятые властями ранее меры позволили насытить внутренний рынок, из-за чего продолжение экспорта не приведет к дефициту топлива в стране.

Накануне издание РБК, анонсировавшее постановление, указывало, что оно не получило единогласной поддержки. Его противники предупреждали, что вывоз может привести к локальныхм всплескам цен. С другой стороны, обсуждалась и отмена запрета, то есть снятие ограничений до конца лета, поэтому было принято компромиссное решение.

Впервые вывоз топлива из страны запретили осенью прошлого года из-за рекордного роста цен и дефицита в ряде регионов. Позднее его отменили, однако с марта на фоне многочисленных атак беспилотников на производственные мощности ввели вновь. Главной проблемой такого шага стало снижение доходов нефтяных компаний и, соответственно, федерального бюджета, что и привело к временной приостановке запрета.

Ранее сообщалось, что в июне на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин марки АИ-92 подорожал 10,7 процента, до 52 525 рублей за тонну, а бензин АИ-95 — на 16 процентов, до 63 416 рублей за тонну. Оба значения стали максимумами с начала апреля.

По итогам половины июня среднесуточный выпуск бензина в России отстал на 7,2 процента от планируемого Минэнерго уровня, всего на 2 процента превысив майский результат. При этом экспорт, напротив, увеличился сразу на 53 процента.