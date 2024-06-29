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00:27, 29 июня 2024Экономика

Правительство продлит разрешение на экспорт бензина

РБК: кабмин России 29 июня продлит на месяц разрешение на экспорт бензина

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Правительство России продлит на месяц временное разрешение на экспорт бензина из России, действовавшее до конца июня. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением кабмина.

По словам собеседников издания, окончательного решения по судьбе экспорта не было вплоть до последнего момента и еще в четверг, 27 июня, собирались мнения сторон. Обсуждались и сроки возможного продления: июль или сразу июль—август.

Сторонники запрета на экспорт аргументировали позицию «возможностью локальных всплесков цен». Однако все же «было принято решение продлить возможность экспорта, но только на месяц». Официальное постановление правительства ожидается в субботу, 29 июня. Вместе с тем эмбарго на поставки в августе пока сохраняется.

Запрет на вывоз российского бензина за границу был снят правительством 20 мая. Временная отмена ограничений продержится до 30 июня. Власти объяснили снятие эмбарго насыщенностью топливом внутреннего рынка, а также необходимостью поддерживать объемы переработки сырья в стране.

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      Марина Совина
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