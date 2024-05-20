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20:26, 20 мая 2024Экономика

В России разрешили экспорт бензина

Правительство РФ приостановило запрет на экспорт бензина до 30 июня

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правительство России разрешило экспортировать бензин до 30 июня. Соответствующее постановление уже подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Документ приостанавливает запрет на экспорт для производителей топлива на указанный срок. При этом на период с 1 июля по 31 августа ограничения будут сохранены. Отмечается, что постановление вступит в силу с момента опубликования.

В публикации говорится, что власти приняли такое решение на фоне насыщения внутреннего рынка топлива, а также для недопущения снижения объемов переработки нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания бензином. Мера также была продиктована необходимостью освободить российские порты от топлива, которое компании собирались экспортировать, но не смогли это сделать после введения ограничений.

Ранее в Минэнерго подготовили меры, направленные на борьбу с нехваткой бензина и дизельного топлива. Первая подразумевает вступление в силу приказа о величине объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа. Вторая мера предусматривает изменение правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах и вступит в силу с 1 июня 2024 года.

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