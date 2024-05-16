В России подготовили меры по борьбе с нехваткой топлива

В Минэнерго подготовили меры по увеличению предложения топлива в России

В Министерстве энергетики (Минэнерго) подготовили меры, направленные на борьбу с нехваткой бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В Минэнерго уточнили, что речь идет о двух мерах. Первая подразумевает вступление в силу приказа о величине объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа. Кроме того, в ведомстве по итогам совместной работы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разработали требования к биржевым торгам.

Вторая мера предусматривает изменения правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах и вступит в силу с 1 июня 2024 года. В ведомстве пояснили, что эти меры позволяют в добровольном порядке заключать фьючерсные контракты на поставки автомобильного бензина, дизтоплива и сжиженного углеводородного газа. Эти меры необходимы для поддержания развития срочного рынка нефтепродуктов, заключили в Минэнерго.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о решении российских властей временно снять ограничения на вывоз из страны автомобильного бензина. Ограничения снимут на срок до 30 июня 2024 года. Эксперты объяснили подобное решение насыщением внутреннего рынка нефтепродуктами и завершением сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

До этого власти России запретили экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. Подобную меру ввели из-за рисков дефицита топлива на внутреннем рынке в период весенних полевых работ, сезона отпусков и ремонтов НПЗ.