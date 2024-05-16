Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 16 мая 2024Экономика

В России подготовили меры по борьбе с нехваткой топлива

В Минэнерго подготовили меры по увеличению предложения топлива в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Министерстве энергетики (Минэнерго) подготовили меры, направленные на борьбу с нехваткой бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

В Минэнерго уточнили, что речь идет о двух мерах. Первая подразумевает вступление в силу приказа о величине объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа. Кроме того, в ведомстве по итогам совместной работы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разработали требования к биржевым торгам.

Вторая мера предусматривает изменения правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах и вступит в силу с 1 июня 2024 года. В ведомстве пояснили, что эти меры позволяют в добровольном порядке заключать фьючерсные контракты на поставки автомобильного бензина, дизтоплива и сжиженного углеводородного газа. Эти меры необходимы для поддержания развития срочного рынка нефтепродуктов, заключили в Минэнерго.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о решении российских властей временно снять ограничения на вывоз из страны автомобильного бензина. Ограничения снимут на срок до 30 июня 2024 года. Эксперты объяснили подобное решение насыщением внутреннего рынка нефтепродуктами и завершением сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

До этого власти России запретили экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года. Подобную меру ввели из-за рисков дефицита топлива на внутреннем рынке в период весенних полевых работ, сезона отпусков и ремонтов НПЗ.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО признали сложную ситуацию для ВСУ из-за задержек поставок оружия

      Стало известно о проблемах с мозговыми имплантами Neuralink

      Сотрудник авиакомпании выпал из самолета на взлетную полосу и попал на видео

      Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине

      Блогерша увеличила губы и осталась с гниющей кожей

      Названа лучшая тренировка для возвращения молодости

      Турист упал с популярной достопримечательности в Гонконге и не выжил

      Врачи назвали полезный способ похудеть после праздников

      Шольц оценил вероятность переговоров с Путиным

      В США назвали сроки падения Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше