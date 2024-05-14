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19:30, 14 мая 2024Экономика

В России решили снять ограничения на вывоз бензина из страны

«Ъ»: правительство согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Власти России решили снять временные ограничения на экспорт бензина. О согласовании снятия запрета на вывоз топлива из страны со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Ограничения снимут на срок до 30 июня — правительство должно согласовать соответствующее постановление в течение недели, после утверждения состава кабмина.

«Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим»,— заявил вице-премьер Александр Новак.

Снятие ограничений объясняют насыщением внутреннего рынка нефтепродуктами и завершением сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По словам Максима Малкова из Kept, в том числе подходят к концу и внеплановые ремонты, которые были вызваны повреждениями НПЗ после атак украинских БПЛА. Разрешение продавать топливо за рубеж позволит экспортерам получить дополнительный объем валюты без риска дефицита топлива на внутреннем рынке, добавил эксперт.

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Ранее власти запретили вывоз бензина за рубеж с марта по август. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС. В прошлом году эмбарго вводили с сентября по ноябрь. Мера была призвана сохранить стабильную ситуацию на рынке в период весенних полевых работ и сезон отпусков и ремонтов НПЗ.

В апреле биржевые цены на бензин в России стали снижаться. По данным Росстата, производство топлива в последнюю неделю месяца выросло на 4,5 процента, до 816,7 тысячи тонн бензина. Годом ранее в конце апреля НПЗ произвели 811,7 тысячи тонн бензина, то есть на пять тонн меньше.

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      Вячеслав Агапов
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