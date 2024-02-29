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18:45, 29 февраля 2024Экономика

Россия запретила вывоз бензина из страны

Правительство России запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российское правительство запретило экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа 2024 года для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сезона отпусков и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Ограничения на вывоз топлива не коснутся поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе в страны — члены Евразийского экономического союза, а также бензина, вывозимого гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Еще одним нововведением стал рост минимальных объемов продаж на бирже дизельного топлива с 12,5 процента до 16 процентов от производства. В правительстве подчеркнули, что этот подход увеличит объем топлива, которое продается по рыночным ценам, а значит, поднимется и доля сделок, заключающихся на конкурентных условиях.

О принятом решении по поводу запрета экспорта бензина СМИ узнали 27 февраля. За месяц до этого российские перевозчики обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой возобновить запрет, потому что цены начали расти.

Проблемы с производством бензина возникли на фоне внеплановых ремонтов на нескольких НПЗ, что связано как с авариями на подсанкционном оборудовании, так и с атаками БПЛА.

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