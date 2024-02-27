Правительство России запретит экспорт бензина на полгода

РБК: правительство России с 1 марта запретит экспорт бензина на полгода

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024 года. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству.

Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, пишет издание.

В январе 2024 года российские перевозчики попросили президента Владимира Путина снова запретить экспорт бензина и дизтоплива в связи с возобновившимся ростом цен. Представители отрасли заявили, что с декабря по январь дизельное топливо на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга подорожало до 65 рублей. Принятые прошлой осенью меры носили временный характер и не изменили ситуацию — нефтяным компаниям все равно выгоднее вывозить топливо на экспорт.