Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
01:04, 27 февраля 2024Экономика

Правительство России запретит экспорт бензина на полгода

РБК: правительство России с 1 марта запретит экспорт бензина на полгода

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024 года. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству.

Также, по их словам, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, пишет издание.

В январе 2024 года российские перевозчики попросили президента Владимира Путина снова запретить экспорт бензина и дизтоплива в связи с возобновившимся ростом цен. Представители отрасли заявили, что с декабря по январь дизельное топливо на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга подорожало до 65 рублей. Принятые прошлой осенью меры носили временный характер и не изменили ситуацию — нефтяным компаниям все равно выгоднее вывозить топливо на экспорт.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут гореть так же, как и другие». В Кремле прокомментировали информацию об уничтожении на СВО первого танка Abrams

      В Кривом Роге произошел взрыв

      МИД России раскритиковал заявление Совета НАТО — Украина по СВО

      В Чехии заявили о нежелании отправлять своих военных на Украину

      Правительство России запретит экспорт бензина на полгода

      Известная ведущая прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия

      Иран снизил запасы высокообогащенного урана

      В России усомнились в эффективности французских «Миражей»

      Женщина оставила полуторагодовалую дочь одну дома на десять дней ради отдыха

      В Австрии назвали условие для достижения мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше