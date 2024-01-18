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10:23, 18 января 2024Экономика

В России попросили вернуть запрет на вывоз топлива из-за роста цен

«Известия»: перевозчики попросили вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российские перевозчики попросили вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива, с чем обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой рассмотреть новый запрет, как уже было сделано в сентябре прошлого года, в связи с возобновившимся ростом цен. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщают «Известия».

Они указали, что 9 января дизельное топливо на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга стоило 65 рублей за литр, хотя за месяц до этого цена составляла 64 рубля. Подобная ситуация, уверяют представители транспортных компаний, складывается на всех крупных сетевых АЗС, и относительно низкие биржевые цены ситуацию не меняют.

По их мнению, принятые прошлой осенью меры носили временный характер и ситуацию, по сути, не изменили. После снятия ограничений цены устремились вверх, потому что нефтяным компаниям все равно выгоднее вывозить топливо на экспорт.

В Минэнерго, комментируя вопрос издания, указали, что необходимости в запрете вывоза топлива нет, а мониторинг проводится в ежесуточном режиме. Представитель ведомства добавил, что приоритетом являются все же рыночные принципы ценообразования, то есть баланс спроса и предложения, а предпосылок для роста цен выше уровня инфляции не наблюдается.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал понятной ситуацию с инициативой ассоциации «Грузавтотранс», которая и обратилась с письмом. В то же время он напомнил, что по состоянию на середину января проблемы с экспортом не столь критичны, основной вклад в рост цен вносят сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов.

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На этой неделе Минэнерго признало снижение производства бензинов в стране из-за аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». По данным СМИ, из строя вышла установка каталитического крекинга, для ремонта которой нужны подсанкционные детали. В декабре проблемы возникали и с другой установкой, но ее, пусть и на меньшей мощности, удалось запустить.

Отдельные источники утверждают, что в правительстве уже начали готовить указ о запрете экспорта топлива, хотя окончательное решение еще не принято.

Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива осенью прошлого года был введен из-за резкого роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов России. К концу декабря оптовую стоимость удалось сбросить до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса, но в январе ее рост возобновился.

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      Платон Щукин
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