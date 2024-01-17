Биржевые цены на бензин начали расти после аварии на НПЗ

Биржевые цены на бензин перешли к резкому росту после аварии на НПЗ «Лукойла»

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в последние дни перешла к резкому росту, вернувшись на уровень середины декабря, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость сорта Аи-92 выросла на 1,5 процента, до 42 938 рублей за тонну, а сорта Аи-95 — на 2,15 процента, до 45 948 рублей за тонну.

Цены начали повышаться 11 января, незадолго до сообщения об аварии на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижегородской области (НОРСИ), который играет ключевую роль в обеспечении топливом столичного региона.

В декабре на предприятии уже выходила из строя одна установка каталитического крекинга, однако ее, пусть и на меньшей мощности, удалось запустить. Тем не менее в январе сломалась вторая установка, для ремонта которой требуются комплектующие западных производителей, поставки которых невозможны из-за санкций.

Минэнерго заверяет, что не допустит дефицита топлива в российских регионах за счет его значительного запаса и возможностей по ограничению экспорта. Источники, знакомые с обсуждением проблемы, расходятся в возможности полного запрета на вывоз бензина за рубеж. Одни говорят, что соответствующий указ готовится, другие о нем ничего не слышали.