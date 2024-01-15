В правительстве опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

ТАСС: правительство не обсуждает запрет экспорта бензина из-за аварии на НОРСИ

Правительство России в настоящий момент не обсуждает возможность нового запрета экспорта бензина из-за аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» (НОРСИ). Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает ТАСС.

Ранее сразу несколько источников «Интерфакса» указали, что одной из возможных мер по реагированию на аварию станет запрет экспорта. По их данным, «Лукойл» уже прекратил поставки бензина за рубеж, а также обратился за помощью к другим нефтяным компаниям.

Причиной проблем стала сломанная вторая установка каталитического крекинга. Первую, с которой проблемы возникли в декабре прошлого года, удалось в конечном итоге запустить, пусть и на меньшей мощности. Однако для ремонта второй нужно иностранное оборудования, поставки которого запрещены из-за санкций.

Нижегородский НПЗ остается ключевым заводом для обеспечения потребностей Московского региона. Произведенное на нем топливо поставлялось через нефтепродуктопровод, для компенсации утраченных объемов бензин придется везти по железной дороге. Возможные сроки ремонта установки не называются.

В Минэнерго уверяют, что угрозы возникновения дефицита бензина в стране нет, а также отмечают, что при необходимости на внутренний рынок пойдет часть экспортных объемов.