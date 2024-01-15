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11:05, 15 января 2024Экономика

Завод «Лукойла» остался без оборудования для производства бензина из-за санкций

НПЗ «Лукойла» остановил работу оборудования для производства бензина
СюжетПожары в Нижегородской области

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российская компания «Лукойл» стала первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Из-за ограничений оказалось невозможно заменить оборудование на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде, со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

В январе на предприятии сломалась установка каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин. На нижегородском НПЗ, который перерабатывает около пяти процентов сырья в России, работали две установки. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. В декабре 2023-го на заводе остановилась вторая установка, однако ее удалось запустить на меньшей мощности. Сейчас производитель остался и без второй части оборудования.

В компании назвали аварию «инцидентом на технологической установке» и пообещали удовлетворить потребности в топливе за счет имеющихся ресурсов. Заменить иностранное компрессорное оборудование в настоящий момент невозможно из-за санкций, что может привести к сокращению производства высокооктанового топлива.

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Нижегородский НПЗ называют ключевым для обеспечения Московского региона, на который приходится треть (около 30 процентов) потребления бензина в стране. Ранее в столицу бензин с предприятия поставляли по трубопроводу. Компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, из-за чего вырастут стоимость и сроки доставки.

В феврале 2023 года на установке коксования на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово Нижегородской области произошел пожар. В нижегородском филиале предприятия заявили, что в результате инцидента нет ни пострадавших, ни угрозы окружающей среде. Из-за пожара произошло задымление, которое в кратчайшие сроки ликвидировали оперативные службы завода и МЧС.

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      Вячеслав Агапов
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