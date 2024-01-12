На нижегородском заводе ЛУКОЙЛа остановили работу установки

Работа установки остановлена на нижегородском заводе ЛУКОЙЛа из-за «инцидента»

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была приостановлена работа технологической установки из-за «инцидента», сообщается в пятницу, 12 января, на официальном сайте компании.

«В связи с инцидентом на технологической установке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ее работа временно остановлена», — говорится в сообщении.

При этом в ЛУКОЙЛе не пояснили, что за инцидент произошел на НПЗ, однако отметили, что на заводе ведутся работы по скорейшему восстановлению «нормального производственного режима».

Ранее сообщалось, что территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудили дело против дочерних компаний «Лукойла» в Нижегородской области и Пермском крае. Их заподозрили в завышении цен на сорта бензина Аи-92 и Аи-95.