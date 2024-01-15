В России заговорили о новом запрете экспорта бензина

«Интерфакс»: власти задумались о запрете экспорта бензина после аварии на НОРСИ

После аварии на одной из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в Нижегородской области (НОРСИ) в правительстве задумались о введении запрета на экспорт бензина, чтобы не допустить дефицита. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает «Интерфакс».

По их данным, «Лукойл» уже прекратил поставки бензина за рубеж, сосредоточившись на внутреннем рынке, а также обратился к другим нефтяным компаниям с просьбой помочь с поставками 200 тысяч тонн бензина АИ-92 в январе и феврале.

Один из собеседников агентства утверждает, что нормативный акт о введении запрета на экспорт уже готовится, другой говорит, что инструментарий по нормализации ситуации на внутреннем рынке обсуждается. Аппарат вице-премьера Александра Новака и Минэнерго такую информацию не комментировали.

В то же время министерство подтвердило снижение производства бензинов из-за необходимости ремонта одной из установок каталитического крекинга на НОРСИ, однако исключило возможность дефицита в стране. В комментарии ведомства было указано о возможном сокращении, но не полной остановке экспорта, а также о значительных запасах топлива.

По данным «Коммерсанта», это уже вторая подряд сломавшаяся установка. После первого инцидента в декабре прошлого года работу, пусть и со сниженными объемами, удалось возобновить. Основная сложность ремонта заключается в отсутствии западных комплектующих и невозможности заказать их из-за санкций.

Нижегородский НПЗ остается ключевым заводом для обеспечения потребностей Московского региона. Топливо с него поставляли с помощью нефтепродуктопровода, для замещения выпавших объемов, скорее всего, придется использовать железную дорогу.