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18:44, 15 января 2024Экономика

В правительстве отреагировали на аварию на заводе «Лукойла»

Минэнерго России опровергло дефицит топлива из-за аварии на НПЗ «Лукойла»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России разработаны меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Таким образом на сообщение об аварии в своем Telegram-канале отреагировало Минэнерго.

В ведомстве опровергли возможность дефицита бензина в стране. Для исключения проблем будут снижены поставки в экспортном направлении, а освободившиеся объемы переориентируют.

В настоящее время товарные запасы бензина на российских предприятиях составляют почти 2 миллиона тонн. Кроме того, подчеркнули в министерстве, производство в состоянии полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что проблемы с ремонтом возникли из-за западных санкций. В январе на предприятии сломалась вторая установка каталитического крекинга, необходимая для выпуска высокооктанового бензина. До этого, в декабре, остановилась первая, но ее, пусть и с меньшей мощностью, запустить удалось.

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В России нет замены иностранного компрессорного оборудования. Однако в Минэнерго подчеркнули, что компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимально возможный срок.

Нижегородский НПЗ является одним из ключевых для обеспечения Московского региона. Бензин в столицу с него поставляли по трубопроводу, теперь компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге. Из-за чего эксперты ожидают роста цен и сроков доставки.

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      Платон Щукин
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