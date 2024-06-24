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08:52, 24 июня 2024Экономика

Производство бензина в России заметно отстало от плана

«Ъ»: производство бензина в России в июне отстало на 7,2 % от плана Минэнерго

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам первых 18 дней июня 2024 года среднесуточный выпуск высокооктанового бензина в России отстал на 7,2 процента от планируемого Министерством энергетики (Минэнерго). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Уточняется, что за этот период времени среднесуточные объемы производства этого вида топлива в стране увеличились на два процента в сравнении с майским показателем и достигли отметки в 108 тысяч тонн. Однако в условиях сезонного повышения спроса на бензин объем выпуск восстанавливается медленнее, чем предполагают планы Минэнерго.

Запасы топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за это время сократились на 2,7 процента в сравнении с показателем предыдущей недели. Резервы остаются на уровне чуть менее двух миллионов тонн, что превышает прошлогодний уровень. В свою очередь, объемы экспорта бензина в сравнении с маем выросли на 53 процента.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о медленном восстановлении вывоза бензина из России. В мае суточные поставки отечественного высокооктанового топлива снизились втрое к уровню января-февраля, до около 5,5 тысячи тонн.

Большую часть мая (до 20 числа) в стране действовало экспортное эмбарго. Во второй половине последнего месяца весны правительство приостановило запрет до 30 июня. Ограничения на вывоз топлива будут сохранены с 1 июля по 31 августа.

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