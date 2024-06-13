Восстановление объемов вывоза бензина из России оказалось медленным

«Ъ»: суточные объемы вывоза бензина в мае снизились втрое к уровню начала года

В мае 2024 года объемы суточных поставок российского высокооктанового бензина иностранным покупателям снизились втрое в сравнении с уровнем января-февраля и опустились до отметки в около 5,5 тысячи тонн. О медленном восстановлении экспорта топлива из страны сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом в последнюю неделю мая объемы суточного экспорта российского бензина достигли уровня в 8,8 тысячи тонн. Однако и данный результат отстал примерно в два раза от показателей начала года. Для сравнения, в январе среднесуточные объемы экспорта российского бензина составляли 16,6 тысячи тонн, а в феврале — 14,9 тысячи.

Российские нефтеперерабатывающие заводы в мае произвели в общей сложности 3,1 миллиона тонн высокооктанового бензина. Достигнутый результат оказался сопоставим с прошлогодним уровнем. Несмотря на это, говорить о заметном восстановлении объемов экспорта после временного снятия эмбарго пока не приходится, резюмировали собеседники газеты.

Запрет на вывоз российского бензина за границу был снят правительством 20 мая. Временная отмена ограничений продержится до 30 июня 2024 года, после чего эмбарго вновь вступит в силу и будет действовать вплоть до 31 августа. Власти объяснили снятие эмбарго насыщенностью топливом внутреннего рынка, а также необходимостью поддерживать объемы переработки сырья в стране.