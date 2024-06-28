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17:08, 28 июня 2024Экономика

В России в июне заметно подорожал бензин

Биржевые цены на бензин АИ-92 в июне выросли на 10,7 процента

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России в июне заметно подорожал бензин — топливо марки АИ-92 выросло в цене на 10,7 процента, до 52 525 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина АИ-95, в свою очередь, увеличилась на 16 процентов, до 63 416 рублей за тонну. Заметнее всего подорожали в июне сжиженные углеводородные газы (СУГи) — в европейской части России цена увеличилась на 59 процентов, до 22  614 рублей за тонну, а на Урале и в Сибири (где расположены основные производители этого топлива) — на 85 процентов, до 17 692 рублей за тонну.

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В то же время летний дизель подешевел на 1,7 процента, до 59 822 рублей за тонну, а авиакеросин — на 0,05 процента, до 78 683 рублей за тонну. Цена топочного мазута сократилась в июне на 2,3 процента, до 22 614 рублей за тонну.

Ранее стало известно, что по итогам первых 18 дней июня 2024 года среднесуточный выпуск высокооктанового бензина в России отстал на 7,2 процента от планируемого Министерством энергетики. При этом по сравнению с майским показателем выпуск этого вида топлива в стране увеличился на два процента. Однако в условиях сезонного повышения спроса на бензин объем производства восстанавливается медленнее, чем предполагают планы Минэнерго.

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