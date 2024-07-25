Новак оценил возможность запрета поставок дизеля за рубеж

Новак: правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива

Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная», — цитирует его агентство. Зампред кабмина добавил, что об отдельном запрете по зимнему дизельному топливу говорить сейчас рано.

Его оценка прозвучала на фоне появившейся в СМИ информации о возможности соответствующего запрета. Как писал «Коммерсантъ», после решения о возобновлении запрета на экспорт бензина в кабмине начали рассматривать аналогичную меру в отношении дизельного топлива.

Новак также отметил, что предпринятых шагов, в том числе ведущейся с нефтяными компаниями работы по увеличению выпуска и загрузки нефтеперерабатывающих заводов, достаточно для стабилизации российского топливного рынка.