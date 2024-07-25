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15:23, 25 июля 2024Экономика

Новак оценил возможность запрета поставок дизеля за рубеж

Новак: правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большое производство и сейчас ситуация очень стабильная», — цитирует его агентство. Зампред кабмина добавил, что об отдельном запрете по зимнему дизельному топливу говорить сейчас рано.

Его оценка прозвучала на фоне появившейся в СМИ информации о возможности соответствующего запрета. Как писал «Коммерсантъ», после решения о возобновлении запрета на экспорт бензина в кабмине начали рассматривать аналогичную меру в отношении дизельного топлива.

Новак также отметил, что предпринятых шагов, в том числе ведущейся с нефтяными компаниями работы по увеличению выпуска и загрузки нефтеперерабатывающих заводов, достаточно для стабилизации российского топливного рынка.

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      Дмитрий Воронин
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