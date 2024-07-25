Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:43, 25 июля 2024Экономика

В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

Новак: запрета экспорта бензина и работы с НК достаточно для стабилизации рынка

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Запрета экспорта бензина и работы с нефтяными компаниями (НК) по увеличению выпуска достаточно для стабилизации российского топливного рынка. Так меры для борьбы с ростом цен оценил вице-премьер Александр Новак, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя властей, Минэнерго «в постоянном режиме» взаимодействует с компаниями, чтобы увеличить объемы производства, и загрузку нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Предпринятых усилий достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с АИ-95, а обсуждений относительно выделения для бензина АИ-95 отдельного норматива в формуле демпфера не ведется.

«Да, уверен, будет достаточно. У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная», — подчеркнул он.

Малые АЗС тем временем заявили, что торговать бензином АИ-95 в России стало нерентабельно. На фоне подорожания топлива (днем ранее стоимость АИ-95 на бирже превысила отметку в 75 тысяч рублей за тонну), чистая маржа его продажи на заправках упала до минус 1,2 рубля за литр. Для сравнения, маржинальность продаж Аи-92 и дизельного топлива сейчас составляет 2,2 рубля и 3,1 рубля соответственно — с учетом доставки и затрат.

Представители отрасли объясняют подорожание топлива растущим спросом, который опережает производство. В связи с этим Российский топливный союз просил вице-премьера Александра Новака принять меры по увеличению производства бензинов. Однако пока власти готовы вновь ограничить экспорт топлива из России с 1 августа.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      В России раскрыли картель в закупках социально значимых продуктов

      На Украине пограничники задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

      Турция задумалась о выдаче подложившего СВУ под внедорожник офицера россиянина

      В Индии родился уникальный ребенок. У него были два лица, восемь конечностей и пять часов жизни

      Жители российского региона украли мост

      Уехавший из России комик оценил уровень русофобии в Европе

      Северокорейские шары из мусора помешали полетам в Сеуле

      В буфете Госдумы появились европейские вина

      Жители обстреливаемого российского города пожаловались на состояние убежищ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше