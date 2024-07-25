В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

Новак: запрета экспорта бензина и работы с НК достаточно для стабилизации рынка

Запрета экспорта бензина и работы с нефтяными компаниями (НК) по увеличению выпуска достаточно для стабилизации российского топливного рынка. Так меры для борьбы с ростом цен оценил вице-премьер Александр Новак, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя властей, Минэнерго «в постоянном режиме» взаимодействует с компаниями, чтобы увеличить объемы производства, и загрузку нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Предпринятых усилий достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с АИ-95, а обсуждений относительно выделения для бензина АИ-95 отдельного норматива в формуле демпфера не ведется.

«Да, уверен, будет достаточно. У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная», — подчеркнул он.

Малые АЗС тем временем заявили, что торговать бензином АИ-95 в России стало нерентабельно. На фоне подорожания топлива (днем ранее стоимость АИ-95 на бирже превысила отметку в 75 тысяч рублей за тонну), чистая маржа его продажи на заправках упала до минус 1,2 рубля за литр. Для сравнения, маржинальность продаж Аи-92 и дизельного топлива сейчас составляет 2,2 рубля и 3,1 рубля соответственно — с учетом доставки и затрат.

Представители отрасли объясняют подорожание топлива растущим спросом, который опережает производство. В связи с этим Российский топливный союз просил вице-премьера Александра Новака принять меры по увеличению производства бензинов. Однако пока власти готовы вновь ограничить экспорт топлива из России с 1 августа.