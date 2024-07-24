Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 75 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены на бензин Аи-95 превысили 75 тысяч рублей за тонну

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24 июля цены на бензин марки Аи-95 превысили отметку в 75 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость этого вида топлива поднялась на 0,40 процента, до 75 296 рублей за тонну, обновив очередной рекорд 2024 года. Стоимость этого топлива продолжает приближаться к историческому максимуму 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября прошлого года. Бензин АИ-92 при этом подешевел на 0,98 процента, до 56 365 рублей за тонну.

Заметно выросла стоимость СУГ (сжиженных углеводородных газов) и авиакеросина — на 3,13 и 1,15 процента соотвественно, до 33 748 и 82 031 рубля за тонну. Цена топочного мазута поднялась на 0,58 процента, до 32 883 рублей. Летнее дизельное топливо, напротив, стало чуть дешевле, на 0,12 процента (61 937 рублей за тонну).

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет возобновлен с 1 августа. Эмбарго на поставки российского топлива на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил он.