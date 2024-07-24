Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 24 июля 2024Экономика

Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 75 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены на бензин Аи-95 превысили 75 тысяч рублей за тонну

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24 июля цены на бензин марки Аи-95 превысили отметку в 75 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость этого вида топлива поднялась на 0,40 процента, до 75 296 рублей за тонну, обновив очередной рекорд 2024 года. Стоимость этого топлива продолжает приближаться к историческому максимуму 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября прошлого года. Бензин АИ-92 при этом подешевел на 0,98 процента, до 56 365 рублей за тонну.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Заметно выросла стоимость СУГ (сжиженных углеводородных газов) и авиакеросина — на 3,13 и 1,15 процента соотвественно, до 33 748 и 82 031 рубля за тонну. Цена топочного мазута поднялась на 0,58 процента, до 32 883 рублей. Летнее дизельное топливо, напротив, стало чуть дешевле, на 0,12 процента (61 937 рублей за тонну).

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет возобновлен с 1 августа. Эмбарго на поставки российского топлива на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      На Западе заявили об уверенности европейского главкома НАТО в победе России

      Лукашенко попросил не называть его господином

      Модный фестиваль в российском городе посетили дизайнеры из Латинской Америки

      Загранучреждения Украины возобновили выдачу паспортов военнообязанным

      В Госдуме высказались о попытках Украины испортить отношения России и Африки

      Украина отказалась принять посла Болгарии из-за российского паспорта его жены

      Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 75 тысяч рублей за тонну

      США пригрозили спортивной изоляцией

      Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше