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14:55, 23 июля 2024Экономика

В России назвали дату возобновления запрета на экспорт бензина

Вице-премьер Новак: запрет на экспорт бензина из России возобновится с августа

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Запрет на экспорт бензина из России будет возобновлен с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Эмбарго на поставки российской нефти на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил Новак. Сейчас, по его словам, власти рассматривают поступившие предложения о возможном запрете экспорта также на сентябрь-октябрь.

Принимая решение, правительство исходит из баланса спроса и предложения, подчеркнул вице-премьер. В первую очередь внимание уделяется наполненности внутреннего рынка. Этот же показатель будет определяющим при принятии решений на осенний период.

До этого вице-премьер отмечал, что топливный рынок страны находится в стабильном положении, но остро реагирует на объемы предложения бензина Аи-95. На заседании в июле Новак поручил ФАС и Минэнерго контролировать стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС.

Ранее Минэнерго предложило растянуть запрет на поставки бензина за границу на сентябрь-октябрь. В эти месяцы на нефтеперерабатывающих заводах страны будут осуществляться плановые работы.

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