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16:30, 19 июля 2024Экономика

В России решили растянуть запрет экспорта бензина на осень

«Ъ»: правительство представит доклад о новом запрете экспорта бензина с сентября
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минфину и Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить проект доклада премьеру Михаилу Мишустину о запрете экспорта бензина осенью, когда истечет действующая, приостановленная аналогичная мера. Об этом со ссылкой на протокол совещания с участием нефтяных компаний пишет «Коммерсантъ».

Минэнерго выступило с соответствующей инициативой 11 июля, оно предложило растянуть запрет как минимум на сентябрь и октябрь, когда будут проходить плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Решение готовится на фоне непрерывного роста оптовой стоимости бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Сорт Аи-95 в пятницу, 19 июля, преодолел отметку в 74 тысячи рублей за тонну, что совсем близко к историческому максимуму, достигнутому в сентябре прошлого года. Сорт Аи-92 немного подешевел, но все равно продается значительно дороже, чем год. Также начало подниматься в цене дизельное топливо.

Накануне директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов признал наличие «тревожного звоночка» на рынке топлива на фоне роста крупнооптовых цен. По его словам, в ведомстве понимают причины биржевого удорожания бензина и дизельного топлива, но раскрывать их чиновник не стал.

В июле прошлого годе на фоне аналогичной динамики в правительстве также предлагали различные способы предотвращения роста цен и дефицита топлива, однако в итоге сработал только запрет экспорта в сентябре. Этом году с 20 мая нефтяники добились приостановке запрета в связи с падением собственных доходов.

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