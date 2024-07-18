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16:45, 18 июля 2024Экономика

Минэнерго заявило о «тревожном звоночке» на российском топливном рынке

Минэнерго заявило о «тревожном звоночке» из-за удорожания топлива в крупном опте

Фото: Андрей Бойко / Коммерсантъ

Представители Министерства энергетики (Минэнерго) в настоящее время видят «тревожный звоночек» на российском рынке топлива на фоне роста крупнооптовых цен. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на биржевом рынке наметилась тревожная динамика. Подобная тенденция охватила не только сегмент автомобильных бензинов, но и дизельного топлива. Биржевая стоимость последнего, по его словам, «подтягивается» вслед за ростом цен на первые.

Рубцов добавил, что в ведомстве понимают причины биржевого удорожания бензина и дизельного топлива, однако не стал раскрывать конкретные. В то же время он заявил, что в Минэнерго предпринимают все необходимые меры для стабилизации ценовой ситуации на крупном оптовом рынке.

Это необходимо, чтобы удорожание не охватило мелкий сегмент, который является основным каналом приобретения топлива. В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу в этом направлении. «Если мы продолжим ускоренно его производить и доставлять, то трансляции его в мелкий опт можно не допустить», — резюмировал Рубцов.

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В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 июля, подобная динамика продолжилась. Стоимость премиального сорта Аи-95 в моменте поднялась до отметки в 73 950 рублей за тонну. Котировки подобрались к абсолютному максимуму в 76 515 рублей, который был достигнут в сентябре 2023 года.

В свою очередь, марка Аи-92 подорожала до 57 908 рублей за тонну, за последние полтора месяца стоимость тонны этого сорта увеличилась более чем на 10 тысяч. Биржевые цены на летнее дизельное топливо к этому времени выросли на 1,22 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли уровня в 61 178 рублей.

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