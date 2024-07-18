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15:32, 18 июля 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России приблизились к максимуму

Стоимость бензина на СПбМТСБ обновила максимумы с сентября прошлого года

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 июля, цены на бензин обновили максимумы с сентября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость марки Аи-95 составила 73 950 рублей за тонну, что не только выше, чем год назад, но и близко к абсолютному максимуму в 76 515 рублей, который был достигнут в сентябре 2023 года. Если рост продолжится, то на следующей неделе рекорд будет побит.

Марка Аи-92 подорожала до 57 908 рублей за тонну, что пока значительно ниже рекордных 70 тысяч рублей, однако за полтора месяца цена выросла более чем на 10 тысяч рублей.

Разговоры о возвращении запрета на экспорт с 1 августа, что фактически подтвердили представители правительства, не оказывают влияния на рост цен. За полтора месяца топливо подорожало в полтора раза.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании с требованием обосновать рост биржевой стоимости бензина марки Аи-95.

Год назад резкий рост биржевых цен на бензин в июле привел к топливному кризису в конце августа и начале сентября, во время которого в ряде регионов наблюдались перебои с бензином и дизельным топливом, в том числе у сельхозпроизводителей. Снять остроту проблемы удалось только с помощью полного запрета экспорта.

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      Платон Щукин
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