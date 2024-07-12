В России решили вернуть запрет на экспорт бензина

«Ъ»: в России вернут запрет на экспорт бензина из-за сложностей с производством

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуть запрет на экспорт бензина в августе после того, как сперва с 20 мая по 30 июня, а затем и на весь июль его приостанавливали. Позицию ведомства в начале недели поддержал профильный вице-премьер Александр Новак, пишет со ссылкой на собственные источники «Коммерсантъ».

Такое решение сохраняющейся проблемы с ценами было предложено на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством Новака. В ФАС подтвердили, что ожидают остановки вывоза бензина за рубеж с 1 августа.

Собеседники издания объяснили предложение ФАС непрекращающимся ростом биржевой стоимости бензина, которая достигла максимума с сентября прошлого года. Сложности с производством не позволяют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) нарастить выпуск бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке. При этом нефтяные компании сами снижают экспорт — за первую треть июля он сократился в два раза относительно прошлого года.

Правительство запретило экспорт бензина в сентябре прошлого года на фоне рекордного роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов страны. Позднее ограничение сняли, но с 1 марта вернули из-за снижения выпуска на НПЗ, что связано с атаками беспилотников на предприятия.

Такая ситуация привела к снижению прибылей нефтяных компаний, что негативно сказывается на доходах бюджета, поэтому в мае запрет на экспорт приостановили. С того момента биржевые цены на бензин внутри страны выросли более чем в полтора раза.

Ранее сообщалось, что на заседании 8 июля Новак поручил ФАС и Минэнерго отслеживать цены на бензин и дизельное топливо на АЗС, чтобы сдержать рост цен выше инфляции. При этом в правительстве называют ситуацию на топливном рынке стабильной и контролируемой.