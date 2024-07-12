Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:13, 12 июля 2024Экономика

В России решили вернуть запрет на экспорт бензина

«Ъ»: в России вернут запрет на экспорт бензина из-за сложностей с производством

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуть запрет на экспорт бензина в августе после того, как сперва с 20 мая по 30 июня, а затем и на весь июль его приостанавливали. Позицию ведомства в начале недели поддержал профильный вице-премьер Александр Новак, пишет со ссылкой на собственные источники «Коммерсантъ».

Такое решение сохраняющейся проблемы с ценами было предложено на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством Новака. В ФАС подтвердили, что ожидают остановки вывоза бензина за рубеж с 1 августа.

Собеседники издания объяснили предложение ФАС непрекращающимся ростом биржевой стоимости бензина, которая достигла максимума с сентября прошлого года. Сложности с производством не позволяют нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) нарастить выпуск бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке. При этом нефтяные компании сами снижают экспорт — за первую треть июля он сократился в два раза относительно прошлого года.

Правительство запретило экспорт бензина в сентябре прошлого года на фоне рекордного роста биржевых цен и дефицита в десятках регионов страны. Позднее ограничение сняли, но с 1 марта вернули из-за снижения выпуска на НПЗ, что связано с атаками беспилотников на предприятия.

Такая ситуация привела к снижению прибылей нефтяных компаний, что негативно сказывается на доходах бюджета, поэтому в мае запрет на экспорт приостановили. С того момента биржевые цены на бензин внутри страны выросли более чем в полтора раза.

Ранее сообщалось, что на заседании 8 июля Новак поручил ФАС и Минэнерго отслеживать цены на бензин и дизельное топливо на АЗС, чтобы сдержать рост цен выше инфляции. При этом в правительстве называют ситуацию на топливном рынке стабильной и контролируемой.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

      24 страны НАТО заключили «Украинский договор»

      Цирковые медведи задрали россиянку на территории СНТ

      Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

      В МИД России допустили сбор разведданных миссией ЕС в Армении

      Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

      Заядлая нудистка рассказала о минусах своего увлечения

      Продавец электроники пожаловался на потребительский экстремизм россиян

      Россиянина осудят за совершенную 27 лет назад расправу над знакомым из-за татуировки

      11 машин столкнулись на шоссе в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше