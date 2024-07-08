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15:23, 8 июля 2024Экономика

Власти поручили сдержать рост цен на бензин

Вице-премьер Новак поручил не допустить роста цен на бензин для потребителей
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба займутся отслеживанием цен на бензин и дизельное топливо на АЗС, чтобы сдержать рост цен выше инфляции. Соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер Александр Новак, говорится на сайте правительства.

На встрече, где также принимали участие представители Минсельхоза, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), нефтяных компаний и депутатов Госдумы, обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов.

В сообщении указано, что стороны считают положение дел стабильным, признают отсутствие дефицита и наличие запасов топлива на высоком уровне. Железнодорожные перевозки идут по плану, а внутренний рынок обеспечен топливом, считают власти.

Ранее Московская топливная ассоциация (МТА) подсчитала, что средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на московских заправках за неделю выросла на 30 и 34 копейки, до 53 рублей и 58,69 рубля соответственно.

В прошлую пятницу Минэнерго попросило российских нефтяников нарастить биржевые продажи бензина. Таким образом ведомство отреагировало на рост биржевых цен до уровня сентября прошлого года. За последний месяц бензин на бирже подорожал на четверть, но после этой просьбы рост цен на Аи-95 остановился, а Аи-92 начал дешеветь.

Год назад во второй половине лета на фоне роста цен в ряде регионов России начался дефицит топлива, в том числе у сельскохозяйственных производителей. Своего пика кризис достиг в сентябре, он закончился только после запрета экспорта. К настоящему времени Аи-95 и дизельное топливо стоят дороже, чем год назад, а Аи-92 — дешевле.

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      Платон Щукин
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