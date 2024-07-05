Минэнерго попросило нефтяников увеличить продажи бензина

Минэнерго РФ рекомендовало нефтяникам в июле увеличить биржевые продажи топлива

Минэнерго попросило российских нефтяников нарастить биржевые продажи бензина. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объем биржевых продаж АИ-92, АИ-95, а также дизельного топлива», — отмечается в публикации министерства. При этом в Минэнерго назвали ситуацию с обеспечением топливом всех российских регионов стабильной и заверили, что текущего объема производства бензина и дизеля полностью хватает для удовлетворения высокого спроса в летний сезон.

По сравнению с прошлым годом в июле среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок не изменился (около 106 тысяч тонн), а дизельного топлива — увеличился на 13 процентов (до 166 тысяч тонн). Ближе к концу месяца объемы предложения увеличатся за счет роста производства и возобновления работы двух НПЗ после плановых ремонтных работ.

В четверг, 4 июля, в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовая стоимость бензина обновила максимумы с начала года. Бензин АИ-92 подорожал до 56 488 рублей за тонну, а бензин АИ-95 — до 67 560 рублей. В последний раз на таких уровнях они находились в начале октября и сентябре 2023 года соответственно.