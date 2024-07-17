ФАС потребует объяснить подорожание бензина в России

ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены на бензин Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании с требованием экономически обосновать рост оптовой стоимости на бензин марки АИ-95. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении ФАС уточняется, что вопрос подорожания бензина в России обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Его представители рекомендовали увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже, поскольку сейчас «наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина».

Днем 17 июля стало известно, что бензин на бирже подорожал до максимума в сентября. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость АИ-95 выросла до 73,1 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну.