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22:03, 17 июля 2024Экономика

ФАС потребует объяснить подорожание бензина в России

ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены на бензин Аи-95

Фото: Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос в нефтяные компании с требованием экономически обосновать рост оптовой стоимости на бензин марки АИ-95. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении ФАС уточняется, что вопрос подорожания бензина в России обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Его представители рекомендовали увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже, поскольку сейчас «наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина».

Днем 17 июля стало известно, что бензин на бирже подорожал до максимума в сентября. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость АИ-95 выросла до 73,1 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну.

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      Марина Совина
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