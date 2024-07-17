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14:00, 17 июля 2024Экономика

Бензин на бирже подорожал до максимума в сентября

Стоимость бензина АИ-92 на СПбМТСБ достигла максимума с сентября 2023 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну. В последний раз на таком уровне она находилась в сентябре 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-95 подорожал до 73,1 тысячи рублей, что стало максимум с того же времени, однако если стоимость этой марки неизменно растет с начала лета, то АИ-92 в последние две недели демонстрировал стабильность.

По сравнению с годом ранее тонна АИ-92 стоит на 7 тысяч рублей дешевле, а АИ-92 — на 3,5 тысячи дороже. Дизельное топливо выросло в цене до 60,4 тысячи, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году на ту же дату, но на 5,5 тысячи меньше, чем максимальное значение текущего года.

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Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил возможность возобновления запрета на экспорт бензина с 1 августа в случае ухудшения ситуации с поставками. По данным СМИ, первый замминистра энергетики Павел Сорокин предложил продлить запрет на сентябрь и октябрь или до конца года.

В прошлом году аналогичное повышение цен на бензин привело к топливному кризису, проявившему себя во второй половине августа и в сентябре. Тогда многие регионы сообщали о дефиците топлива на АЗС, а купировать проблему удалось только с помощью запрета на вывоз топлива из страны.

В марте власти снова ввели аналогичный запрет, но с 20 мая он был приостановлен. С помощью разрешения экспорта правительство хотело поддержать доходы нефтяных компаний.

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