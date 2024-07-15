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14:29, 15 июля 2024Экономика

В России подтвердили возможность запрета экспорта бензина

Вице-премьер Новак подтвердил возможность запрета экспорта бензина в августе
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Правительство России может возобновить действие запрета на экспорт бензина в августе, если ситуация на рынке снова ухудшится. Такую информацию в кулуарах Кавказского инвестиционного форума подтвердил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он напомнил, что приостановка запрета действует только до конца июля, по августу решение будет приниматься позднее. Чиновник признал, что рынок чувствительно реагирует на ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в первую очередь это касается объемов предложения сорта Аи-95. Новак пообещал, что власти будут «успокаивать» рынок.

По состоянию на 15 июля стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТБ) превысила 71 тысячу рублей, что стало новым максимумом с сентября прошлого года. В настоящее время этот сорт бензина дороже, чем в прошлом году в период, когда в России начинался топливный кризис.

Бензин Аи-92 на бирже торгуется в понедельник по 55,6 тысячи рублей, что на пять тысяч рублей дешевле, чем годом ранее и на тысячу рублей ниже локального максимума, достигнутого в начале месяца.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуть запрет на экспорт бензина в августе, а Новак поддержал инициативу. Такое мнение было высказано неделю назад.

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      Платон Щукин
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