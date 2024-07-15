Биржевые цены на бензин в России достигли нового максимума

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ превысила 71 тысячу рублей

Стоимость тонны премиального сорта бензина Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 15 июля, достигла нового максимума и составила 71 085 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В конце прошлой недели котировки Аи-95 впервые с сентября 2023 года поднялись выше отметки в 70 тысяч рублей. В сравнении с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии стоимость премиального сорта топлива сегодня увеличилась еще на 1,49 процента.

Сорт Аи-92 в ходе торгов подорожал на 0,15 процента и достиг отметки в 55 597 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива на СПбМТСБ сегодня продемонстрировала противоположную динамику и опустилась на 0,21 процента, до 59 327 рублей.

Биржевая стоимость автомобильного топлива в России растет с июня 2024 года на фоне отмены правительством запрета на экспорт бензина. Разрешение на вывоз бензина из РФ действует до 31 июля, из-за чего растут опасения по поводу возможного дефицита топлива на внутреннем рынке в летний пиковый период спроса. Так, Аи-92 с начала июня подорожал на 20 процентов, а Аи-95 — на 34 процента. На этом фоне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассматривают вариант с возвращением запрета на экспорт бензина в августе.