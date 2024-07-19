Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 19 июля 2024Экономика

Бензин на бирже подорожал до рекордной отметки

Цена бензина АИ-95 на бирже поднялась выше 74 тысяч рублей за тонну

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 июля стоимость бензина обновила максимумы с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена бензина АИ-95 поднялась до рекордной с сентября 2023 года отметки и достигла 74 313 рублей за тонну (плюс 6 процентов за неделю и 0,49 процента за день). Топливо марки АИ-92 в то же время немного подешевело — на 0,99 процента, до 57 333 рублей за тонну.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Подорожали также топочный мазут и летний дизель — на 1,82 и 1,26 процента соответственно, до 32 688 и 61 949 рублей за тонну. Торги по авиакеросину в пятницу, 19 июля, не проводились, цена сохранилась на прежнем уровне — 78 643 рубля за тонну.

Представители Минэнерго ранее рассказали, что видят «тревожный звоночек» на российском рынке топлива на фоне роста крупнооптовых цен. Директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов отметил, что подобная тенденция охватила не только сегмент автомобильных бензинов, но и дизельного топлива. Он добавил, что в ведомстве понимают причины биржевого удорожания бензина и дизельного топлива, однако не стал их раскрывать.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше