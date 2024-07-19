Бензин на бирже подорожал до рекордной отметки

Цена бензина АИ-95 на бирже поднялась выше 74 тысяч рублей за тонну

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 июля стоимость бензина обновила максимумы с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена бензина АИ-95 поднялась до рекордной с сентября 2023 года отметки и достигла 74 313 рублей за тонну (плюс 6 процентов за неделю и 0,49 процента за день). Топливо марки АИ-92 в то же время немного подешевело — на 0,99 процента, до 57 333 рублей за тонну.

Подорожали также топочный мазут и летний дизель — на 1,82 и 1,26 процента соответственно, до 32 688 и 61 949 рублей за тонну. Торги по авиакеросину в пятницу, 19 июля, не проводились, цена сохранилась на прежнем уровне — 78 643 рубля за тонну.

Представители Минэнерго ранее рассказали, что видят «тревожный звоночек» на российском рынке топлива на фоне роста крупнооптовых цен. Директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов отметил, что подобная тенденция охватила не только сегмент автомобильных бензинов, но и дизельного топлива. Он добавил, что в ведомстве понимают причины биржевого удорожания бензина и дизельного топлива, однако не стал их раскрывать.