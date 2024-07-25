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07:57, 25 июля 2024Экономика

В России стало невыгодно торговать одной маркой бензина

«Петромаркет»: рентабельность торговли бензином АИ-95 в РФ стала отрицательной

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Торговля бензином АИ-95 в России стала отрицательно рентабельной. О том, что продавать одну марку бензина стало невыгодно, сообщили аналитики «Петромаркет», их исследование приводит «Коммерсантъ».

На фоне подорожания топлива (днем ранее стоимость АИ-95 на бирже превысила отметку в 75 тысяч рублей за тонну и продолжает приближаться к историческому максимуму 76 876 рублей, достигнутому 7 сентября 2023-го), чистая маржа его продажи на заправках по состоянию на 19 июля упала до минус 1,2 рубля за литр. Для сравнения, маржинальность продаж Аи-92 и дизельного топлива сейчас составляет 2,2 рубля и 3,1 рубля. Такие цифры эксперты называют на основе средней стоимости топлива на АЗС и мелкооптовых цен с учетом доставки и операционных затрат.

Представители рынка объясняют подорожание топлива растущим быстрее, чем производство, спросом на него. Независимые АЗС уже жаловались на несоответствие объемов продаж Аи-95 и потребления топлива, а Российский топливный союз просил вице-премьера Александра Новака принять меры по увеличению производства бензинов. Однако пока власти готовы вновь запретить экспорт топлива из России с 1 августа. Эмбарго на поставки российского топлива на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение.

По словам управляющего партнера «Пролеума» Максима Дьяченко, минимальная розничная маржа на АЗС должна быть около восьми рублей за литр без учета удельных расходов, и, чтобы снова сделать продажу рентабельной, нужно увеличивать цены на заправках или снижать оптовую стоимость. Главной проблемой он назвал дисбаланс производства и потребления Аи-95, на который приходится около 60 процентов продаж. Необходимо либо стимулировать выпуск этой марки бензина модернизацией НПЗ, что «займет годы», либо «несколько снизить требования к экологическим стандартам Аи-95».

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      Вячеслав Агапов
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